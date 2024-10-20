Чеберко забил дебютный гол в MLS. Его команда победила в матче с пятью голами – ВИДЕО
Вырвала три очка на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Ред Буллс" принимал дома "Коламбус Крю". Итоговый счет встречи – 2:3.
Второй гол гостей в матче забил Евгений Чеберко. На 14 минуте он ворвался в штрафную и прошил голкипера. Это дебютный гол украинского центребка за два сезона его выступлений в MLS.
За хозяев дублем отличилась бывшая звезда РБ "Лейпциг" Эмиль Форсберг, однако гости вырвали победу перед самым финальным свистком.
Сегодня Чеберко в третий раз подряд вышел в старте "Коламбус Крю". В общей сложности на его счету 25 матчей в текущем чемпионате.
В итоге "Коламбус" финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной Конференции, уступив первому "Интер Майами" восемь очков.
"Нью-Йорк Ред Буллс" – "Коламбус Крю" 2:3
Голы: Форсберг 78, 87 – Джексон 2, Чеберко 14, Мейнехе 90+7
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