Чеберко забил дебютный гол в MLS. Его команда победила в матче с пятью голами – ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Ред Буллс" принимал дома "Коламбус Крю". Итоговый счет встречи – 2:3.

Второй гол гостей в матче забил Евгений Чеберко. На 14 минуте он ворвался в штрафную и прошил голкипера. Это дебютный гол украинского центребка за два сезона его выступлений в MLS.

За хозяев дублем отличилась бывшая звезда РБ "Лейпциг" Эмиль Форсберг, однако гости вырвали победу перед самым финальным свистком.

Сегодня Чеберко в третий раз подряд вышел в старте "Коламбус Крю". В общей сложности на его счету 25 матчей в текущем чемпионате.

В итоге "Коламбус" финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной Конференции, уступив первому "Интер Майами" восемь очков.

"Нью-Йорк Ред Буллс" – "Коламбус Крю" 2:3

Голы: Форсберг 78, 87 – Джексон 2, Чеберко 14, Мейнехе 90+7