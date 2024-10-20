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Остин драматически победил в завершающем матче сезона. Сваток провел 90 минут

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Команда украинца в плей-офф не сыграет

Остин драматически победил в завершающем матче сезона. Сваток провел 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче регулярного чемпионата "Остин" дома победил "Колорадо Репидс" со счетом 3:2.

"Остин" открыл счет на восьмой минуте, но потом дважды пропустил. А на 90+1 и 90+3 минутах вырвал победу.

Украинский центрбэк Александр Сваток провел на поле все 90 минут. На 61 минуте он записал в свой пассив желтую карточку.

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Для него этот матч стал третьим подряд в старте "Остина". В общей сложности он успел провести шесть поединков после своего перехода в США.

"Остин" занял 10 итоговое место в турнирной таблице Западной конференции и не сыграет в плей-офф MLS.

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