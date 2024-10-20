Олег Голодюк - о Мудрике: Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты

Бывший полузащитник "Карпат" Олег Голодюк поделился своим мнением относительно карьеры украинского вингера Михаила Мудрика.

Мудрик уже почти два года находится в "Челси", однако существенного прогресса в его результативности не видно. У вас есть этому объяснение?

Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты. Невероятно одаренный игрок, но не может на полную раскрыться. Время постепенно идет, на него давит результат, потому что он был куплен за бешеные деньги. Что-то ему мешает.

Если он справится с психологическими моментами, то у него все должно получиться. Возможно, для уверенности ему необходимо забить пару голов и отдать несколько ассистов, и после этого дела пойдут вверх.

Мудрику лучше продолжать пробиваться в "Челси" или есть смысл задуматься над сменой команды?

Если он не будет играть, или будет каждую игру начинать на скамейке запасных, то... Для каждого футболиста самое важное - это игровая практика. В запасе теряется уверенность.

Где будет выступать Мудрик? Думаю, даже если он решит уйти в аренду, то будет очень много заинтересованных клубов в его услугах.