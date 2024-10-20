Бенфика прошла в Кубке Португалии представителя четвертого дивизиона. Трубин матч пропустил

В матче 1/32 финала Кубка Португалии жребий свел "Бенфику" с представителем четвертого дивизиона "Певидемом". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "орлов".

Дублем отличился летний новичок команды (купили за восемь миллионов евро у "Ганденгайма") Ян-Никлас Бесте. Он забил по голу в каждом из таймов.

В воротах играл голкипер Самуэл Соареш. Для 22-летнего португальца это первый официальный матч первой команды с прошлого мая.

Украинец Анатолий Трубин не попал в заявку "Бенфики" на этот поединок.

Следующий матч "орлы" проведут в рамках Лиги чемпионов. В среду 23 октября они встретятся с "Фейенордом" в Лиссабоне.