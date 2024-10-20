Бенфика прошла в Кубке Португалии представителя четвертого дивизиона. Трубин матч пропустил
Тренер дал игровую практику дублерам
Фото: Бенфіка
В матче 1/32 финала Кубка Португалии жребий свел "Бенфику" с представителем четвертого дивизиона "Певидемом". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "орлов".
Дублем отличился летний новичок команды (купили за восемь миллионов евро у "Ганденгайма") Ян-Никлас Бесте. Он забил по голу в каждом из таймов.
В воротах играл голкипер Самуэл Соареш. Для 22-летнего португальца это первый официальный матч первой команды с прошлого мая.
Украинец Анатолий Трубин не попал в заявку "Бенфики" на этот поединок.
Следующий матч "орлы" проведут в рамках Лиги чемпионов. В среду 23 октября они встретятся с "Фейенордом" в Лиссабоне.
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