Почему новый шестилетний контракт Лунина с Реалом – верный шаг? Объяснил тренер команды U-19
Объяснил решение украинского голкипера
Фото: Real Madrid
Тренер "Карпат" U19 Олег Голодюк объяснил решение Андрея Лунина остаться в "сливочном" клубе.
Андрей Лунин подписал новый шестилетний контракт с "Реалом". Быть частью лучшего клуба мира важнее стабильной игровой практики?
Да у Лунина сейчас и практика есть. Что может быть лучше? Мне нравится его психология и уверенность. Он вообще не боится конкуренции с одним из лучших вратарей мира Тибо Куртуа. И когда у него появляется шанс, он всегда использует его почти идеально.
Если Лунин переживет Куртуа в "Реале", то не считаете ли вы, что мадридцы для поддержания статуса снова купят вратаря за 50+ миллионов и украинец окажется в тени?
Я верю, что "Реал", видя его ежедневную работу на тренировках и уверенную игру, просто не будет иметь морального права приглашать кого-то другого за невероятные деньги. Тем более, уверен, что это будет голкипер, не сильнее Лунина.
Напомним, Лунин из-за травмы Куртуа успел провести 2 матча в сезоне: пропустил один гол от "Лилля" в Лиге чемпионов (0:1) и помог удержать сухие ворота в матче против "Вильярреала" (2:0).
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