Почему новый шестилетний контракт Лунина с Реалом – верный шаг? Объяснил тренер команды U-19

Тренер "Карпат" U19 Олег Голодюк объяснил решение Андрея Лунина остаться в "сливочном" клубе.

Андрей Лунин подписал новый шестилетний контракт с "Реалом". Быть частью лучшего клуба мира важнее стабильной игровой практики?

Да у Лунина сейчас и практика есть. Что может быть лучше? Мне нравится его психология и уверенность. Он вообще не боится конкуренции с одним из лучших вратарей мира Тибо Куртуа. И когда у него появляется шанс, он всегда использует его почти идеально.

Если Лунин переживет Куртуа в "Реале", то не считаете ли вы, что мадридцы для поддержания статуса снова купят вратаря за 50+ миллионов и украинец окажется в тени?

Я верю, что "Реал", видя его ежедневную работу на тренировках и уверенную игру, просто не будет иметь морального права приглашать кого-то другого за невероятные деньги. Тем более, уверен, что это будет голкипер, не сильнее Лунина.