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Почему новый шестилетний контракт Лунина с Реалом – верный шаг? Объяснил тренер команды U-19

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Объяснил решение украинского голкипера

Почему новый шестилетний контракт Лунина с Реалом – верный шаг? Объяснил тренер команды U-19

Фото: Real Madrid

Новина українською

Тренер "Карпат" U19 Олег Голодюк объяснил решение Андрея Лунина остаться в "сливочном" клубе.

Андрей Лунин подписал новый шестилетний контракт с "Реалом". Быть частью лучшего клуба мира важнее стабильной игровой практики?

Да у Лунина сейчас и практика есть. Что может быть лучше? Мне нравится его психология и уверенность. Он вообще не боится конкуренции с одним из лучших вратарей мира Тибо Куртуа. И когда у него появляется шанс, он всегда использует его почти идеально.

Если Лунин переживет Куртуа в "Реале", то не считаете ли вы, что мадридцы для поддержания статуса снова купят вратаря за 50+ миллионов и украинец окажется в тени?

Я верю, что "Реал", видя его ежедневную работу на тренировках и уверенную игру, просто не будет иметь морального права приглашать кого-то другого за невероятные деньги. Тем более, уверен, что это будет голкипер, не сильнее Лунина.

Напомним, Лунин из-за травмы Куртуа успел провести 2 матча в сезоне: пропустил один гол от "Лилля" в Лиге чемпионов (0:1) и помог удержать сухие ворота в матче против "Вильярреала" (2:0).

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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