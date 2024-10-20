  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Специалист по тренерскому штабу Карпат - о Довбике: Предусматриваю его дальнейший рост
В тренде

Специалист по тренерскому штабу Карпат - о Довбике: Предусматриваю его дальнейший рост

Наши за границей

Считает, что Довбик забьет не менее 15 голов

Специалист по тренерскому штабу Карпат - о Довбике: Предусматриваю его дальнейший рост

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший и.о. главного тренера "Металлиста 1925", а ныне старший тренер "Карпат" U-19 Олег Голодюк поделился своими мыслями относительно адаптации Довбика в "Роме".

Артем Довбик не поторопился с трансфером в "Рому"? Возможно, следовало дождаться более статусных предложений?

Не думаю, что из "Ромы" Довбик не сможет еще пойти на повышение. Италия, как я считаю, максимально комфортный чемпионат. Он не закрытый, там все команды стараются играть в футбол. Переход в "Рому" — это шаг вперед для него.

Не факт, что Довбик смог бы вписаться в Атлетико, куда его сватали. Там ему было бы тяжеловато. Поэтому понимаю его выбор в пользу "Ромы". Не в курсе, какая ситуация у него была с "Атлетико", но знаю, что ему лично звонили президент и тренер "Ромы" и выражали свою заинтересованность. Это играет очень большую роль.

Как вам выступления Довбика за "Рому"?

О Довбике только положительные впечатления. Конечно, бывают разные матчи, но форварда такого типа в нашем футболе давно не было. Знаю из разговоров с нашими общими знакомыми, что он профессионал и постоянно работает над собой, поэтому предвижу его дальнейший рост.

Сколько голов в этом сезоне забьет Довбик?

Хотелось бы минимум 15.

Напомним, сегодня, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени состоится матч "Рома" - "Интер". Добавим, что Артем Довбик забил четыре гола в девяти матчах этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Почему новый шестилетний контракт Лунина с Реалом – верный шаг? Объяснил тренер команды U-19
yellow-arrow
Бенфика прошла в Кубке Португалии представителя четвертого дивизиона. Трубин матч пропустил
yellow-arrow
Олег Голодюк - о Мудрике: Со стороны я могу видеть, что есть какие-то психологические моменты
Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости