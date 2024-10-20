Специалист по тренерскому штабу Карпат - о Довбике: Предусматриваю его дальнейший рост
Считает, что Довбик забьет не менее 15 голов
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Бывший и.о. главного тренера "Металлиста 1925", а ныне старший тренер "Карпат" U-19 Олег Голодюк поделился своими мыслями относительно адаптации Довбика в "Роме".
Артем Довбик не поторопился с трансфером в "Рому"? Возможно, следовало дождаться более статусных предложений?
Не думаю, что из "Ромы" Довбик не сможет еще пойти на повышение. Италия, как я считаю, максимально комфортный чемпионат. Он не закрытый, там все команды стараются играть в футбол. Переход в "Рому" — это шаг вперед для него.
Не факт, что Довбик смог бы вписаться в Атлетико, куда его сватали. Там ему было бы тяжеловато. Поэтому понимаю его выбор в пользу "Ромы". Не в курсе, какая ситуация у него была с "Атлетико", но знаю, что ему лично звонили президент и тренер "Ромы" и выражали свою заинтересованность. Это играет очень большую роль.
Как вам выступления Довбика за "Рому"?
О Довбике только положительные впечатления. Конечно, бывают разные матчи, но форварда такого типа в нашем футболе давно не было. Знаю из разговоров с нашими общими знакомыми, что он профессионал и постоянно работает над собой, поэтому предвижу его дальнейший рост.
Сколько голов в этом сезоне забьет Довбик?
Хотелось бы минимум 15.
Напомним, сегодня, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени состоится матч "Рома" - "Интер". Добавим, что Артем Довбик забил четыре гола в девяти матчах этого сезона.
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