Специалист по тренерскому штабу Карпат - о Довбике: Предусматриваю его дальнейший рост

Бывший и.о. главного тренера "Металлиста 1925", а ныне старший тренер "Карпат" U-19 Олег Голодюк поделился своими мыслями относительно адаптации Довбика в "Роме".

Артем Довбик не поторопился с трансфером в "Рому"? Возможно, следовало дождаться более статусных предложений?

Не думаю, что из "Ромы" Довбик не сможет еще пойти на повышение. Италия, как я считаю, максимально комфортный чемпионат. Он не закрытый, там все команды стараются играть в футбол. Переход в "Рому" — это шаг вперед для него.

Не факт, что Довбик смог бы вписаться в Атлетико, куда его сватали. Там ему было бы тяжеловато. Поэтому понимаю его выбор в пользу "Ромы". Не в курсе, какая ситуация у него была с "Атлетико", но знаю, что ему лично звонили президент и тренер "Ромы" и выражали свою заинтересованность. Это играет очень большую роль.

Как вам выступления Довбика за "Рому"?

О Довбике только положительные впечатления. Конечно, бывают разные матчи, но форварда такого типа в нашем футболе давно не было. Знаю из разговоров с нашими общими знакомыми, что он профессионал и постоянно работает над собой, поэтому предвижу его дальнейший рост.

Сколько голов в этом сезоне забьет Довбик?

Хотелось бы минимум 15.