Сандерленд сыграет против середняка Чемпионшипа: попал ли Русин в состав?

В матче 10 тура Чемпионшипа "Халл Сити" примет дома "Сандерленд". Нападающий “черных кошек” Назарий Русин начнет поединок со скамьи для запасных.

