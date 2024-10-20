Сандерленд сыграет против середняка Чемпионшипа: попал ли Русин в состав?
Украинец пока не в приоритете
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 10 тура Чемпионшипа "Халл Сити" примет дома "Сандерленд". Нападающий “черных кошек” Назарий Русин начнет поединок со скамьи для запасных.
RLB's side to take on Hull City! ????#HULSUN pic.twitter.com/lrsnGYHU20— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 20, 2024
Он еще ни разу в текущем чемпионате не играл с первых минут. А в предыдущем поединке против “Лидса” просидел все 90 минут на скамье для запасных. В общей сложности на его счету шесть матчей в чемпионате.
“Сандерленд” идет на втором месте в турнирной таблице и в случае победы может вернуться на первое. “Бернли опережает” его на два очка. "Халл Сити" занимает 14 позицию.
Матч стартует в 17.00.
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