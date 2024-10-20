Доверия от тренера до сих пор нет. Яремчук сыграл несколько минут в матче Суперлиги Греции. Оценки украинца
Были надежды, что Роман вырвет победу
Novasports
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 8-го тура Суперлиги Греции против "Левадикоса" (2:2). Игрок вышел на поле на 85-й минуте при счете 2:2.
За около 11-ти минут игрового времени Роман успел лишь дважды коснуться мяча: нанести удар по воротам и отдать неточный пас. Также проиграл 4 верховых единоборства.
Аналитический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 6,6 баллов. Отметим, что лучшим игроком из состава "Олимпиакоса" стал конкурент Романа по позиции - Эль-Кааби (7,5 баллов). Он отметился голом с пенальти.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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