Русин провел на скамейке запасных Сандерленда 3-й матч подряд
В этом сезоне футболист имеет очень мало игрового времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий Назарий Русин третий раз подряд пересмотрел матч "Сандерленда" на скамейке запасных. Сегодня, в 10-м туре Чемпионшипа его команда победила "Халл" (1:0).
Последний раз футболист играл за "Сандерленд" 1-го октября. Тогда, в матче против "Дерби" (2:0), он вышел на замену на 85-й минуте.
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7-го октября Русин сыграл полный матч за "Сандерленд" U21 против "Дерби" U21 (6:0). Украинец отметился одним из забитых мячей.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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