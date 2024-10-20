Русин провел на скамейке запасных Сандерленда 3-й матч подряд

Украинский нападающий Назарий Русин третий раз подряд пересмотрел матч "Сандерленда" на скамейке запасных. Сегодня, в 10-м туре Чемпионшипа его команда победила "Халл" (1:0).

Последний раз футболист играл за "Сандерленд" 1-го октября. Тогда, в матче против "Дерби" (2:0), он вышел на замену на 85-й минуте.

Читайте также Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире

7-го октября Русин сыграл полный матч за "Сандерленд" U21 против "Дерби" U21 (6:0). Украинец отметился одним из забитых мячей.