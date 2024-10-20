Мичел не исключает, что Цыганков пропустит больше времени из-за травмы

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес сообщил, что украинский легионер каталонской команды Виктор Цыганков может пропустить еще несколько недель из-за повреждения. Напомним, что футболист получил травму подколенного сухожилия.

“У нас есть только один доступный вингер – Данджума. Асприлья, Хиль, Цыганков и Порту недоступны. Нам не повезло, потому что они не сыграют в следующих матчах. Они могут пропустить 3-4 недели. Мы должны рассматривать другие опции”, – сказал наставник “бело-красных”.

В текущем сезоне Цыганков забил 1 гол и оформил 1 ассист в восьми матчах за "Жирону".