Рома против чемпиона. Известно, выйдет ли со старта римлян Довбик

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на поединок 8-го тура Серии А против "Интера".

Напомним, Артем вернулся из расположения сборной Украины в римский клуб с повреждением. Из-за этого были сомнения, выйдет ли футболист на ближайшую игру в старте своей команды.

Поединок "Рома" - "Интер" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Довбик принял участие во всех матчах "Ромы" и сборной Украины в этом сезоне. За этот промежуток времени футболист имеет в активе 5 голов (4 - за римлян).