Рома против чемпиона. Известно, выйдет ли со старта римлян Довбик
Долечил свое повреждение?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на поединок 8-го тура Серии А против "Интера".
Напомним, Артем вернулся из расположения сборной Украины в римский клуб с повреждением. Из-за этого были сомнения, выйдет ли футболист на ближайшую игру в старте своей команды.
???? La nostra formazione per #RomaInter— AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/XydmsKYOQE
Поединок "Рома" - "Интер" начнется в 21:45 по киевскому времени.
Довбик принял участие во всех матчах "Ромы" и сборной Украины в этом сезоне. За этот промежуток времени футболист имеет в активе 5 голов (4 - за римлян).
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