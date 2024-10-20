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Рома против чемпиона. Известно, выйдет ли со старта римлян Довбик

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Долечил свое повреждение?

Рома против чемпиона. Известно, выйдет ли со старта римлян Довбик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на поединок 8-го тура Серии А против "Интера".

Напомним, Артем вернулся из расположения сборной Украины в римский клуб с повреждением. Из-за этого были сомнения, выйдет ли футболист на ближайшую игру в старте своей команды.

Поединок "Рома" - "Интер" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Довбик принял участие во всех матчах "Ромы" и сборной Украины в этом сезоне. За этот промежуток времени футболист имеет в активе 5 голов (4 - за римлян).

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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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