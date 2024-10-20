2 удара мимо ворот, 9 пасов и 18 касаний за полный матч. Оценки Довбика за игру против Интера
Волки уступили с минимальным счетом
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Джаллоросси" не смогли получить зачетные баллы в домашнем поединке с "Интернационале" (0:1). Артём Довбик провел на поле всю встречу.
SofaScore поставил украинцу 6,7 балла. WhoScored оценил выступление форварда на 5,9 пункта – меньше в составе "капитолини" получил только Зеки Челик (5,8).
Экс-нападающий "Жироны" нанес 2 удара мимо ворот, сделал 9 пасов и 18 касаний, выиграл три из семи воздушных дуэлей, шесть раз терял мяч. "Нерадзурри" сделали все, чтобы нейтрализовать потенциальную опасность, которую мог бы создать Артем.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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