2 удара мимо ворот, 9 пасов и 18 касаний за полный матч. Оценки Довбика за игру против Интера

"Джаллоросси" не смогли получить зачетные баллы в домашнем поединке с "Интернационале" (0:1). Артём Довбик провел на поле всю встречу.

SofaScore поставил украинцу 6,7 балла. WhoScored оценил выступление форварда на 5,9 пункта – меньше в составе "капитолини" получил только Зеки Челик (5,8).

Экс-нападающий "Жироны" нанес 2 удара мимо ворот, сделал 9 пасов и 18 касаний, выиграл три из семи воздушных дуэлей, шесть раз терял мяч. "Нерадзурри" сделали все, чтобы нейтрализовать потенциальную опасность, которую мог бы создать Артем.