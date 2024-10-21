Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А

Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов Серии А. Изменения коснулись и игроков сборной Украины.

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский подешевел на 3 млн евро - с 8 до 5 млн евро. Стоит добавить, что недавно он получил тяжелую травму, из-за которой пропустит 4-5 месяцев.

Стоимость форварда "Ромы" Артема Довбика не претерпела по сравнению с июньским обновлением – 35 миллионов евро.

Бывший хавбек "Аталанты" и "Эмполи" Виктор Коваленко стал дешевле на 300 тысяч: его стоимость упала с 1,5 до 1,2 млн евро.

Самым дорогим игроком чемпионата Италии остается аргентинский форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (110 млн евро). В топ-3 также вошли итальянский хавбек "Интера" Николо Барелла и грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия (оба - по 80 млн).