Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А
Как изменились ценники на украинских легионеров в Италии
Колаж UA-Football
Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов Серии А. Изменения коснулись и игроков сборной Украины.
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский подешевел на 3 млн евро - с 8 до 5 млн евро. Стоит добавить, что недавно он получил тяжелую травму, из-за которой пропустит 4-5 месяцев.
Стоимость форварда "Ромы" Артема Довбика не претерпела по сравнению с июньским обновлением – 35 миллионов евро.
Бывший хавбек "Аталанты" и "Эмполи" Виктор Коваленко стал дешевле на 300 тысяч: его стоимость упала с 1,5 до 1,2 млн евро.
Самым дорогим игроком чемпионата Италии остается аргентинский форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (110 млн евро). В топ-3 также вошли итальянский хавбек "Интера" Николо Барелла и грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия (оба - по 80 млн).
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