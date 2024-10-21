  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А
В тренде

Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А

Наши за границей

Как изменились ценники на украинских легионеров в Италии

Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А

Колаж UA-Football

Новина українською

Известный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов Серии А. Изменения коснулись и игроков сборной Украины.

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский подешевел на 3 млн евро - с 8 до 5 млн евро. Стоит добавить, что недавно он получил тяжелую травму, из-за которой пропустит 4-5 месяцев.

Стоимость форварда "Ромы" Артема Довбика не претерпела по сравнению с июньским обновлением – 35 миллионов евро.

Бывший хавбек "Аталанты" и "Эмполи" Виктор Коваленко стал дешевле на 300 тысяч: его стоимость упала с 1,5 до 1,2 млн евро.

Самым дорогим игроком чемпионата Италии остается аргентинский форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (110 млн евро). В топ-3 также вошли итальянский хавбек "Интера" Николо Барелла и грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия (оба - по 80 млн).

По теме
yellow-arrow
Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
yellow-arrow
2 удара мимо ворот, 9 пасов и 18 касаний за полный матч. Оценки Довбика за игру против Интера
yellow-arrow
Рома против чемпиона. Известно, выйдет ли со старта римлян Довбик
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости