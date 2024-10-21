Забарный: Сам знаю для себя, что я хочу от Борнмута

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный дал оценку старту команды в текущем сезоне.

"Неплохой, но, я считаю, что могли дела быть и лучше.

Я хочу этого, я хочу большего всех в клубе, от себя самого в первую очередь, поэтому будем уже делать свое дело так, как уже есть. Мы, к сожалению, упустили очки там, где не нужно было.

Задания на сезон не озвучивались, но я сам знаю для себя, что я хочу от команды, ото всех – чтобы мы били рекорды все и поднимались как можно выше. Да, [хочу играть в еврокубках]. Каждый футболист об этом мечтает и хочу этого, поэтому я так же стремлюсь к этому и буду идти к этому", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.