  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный: Сам знаю для себя, что я хочу от Борнмута
В тренде

Забарный: Сам знаю для себя, что я хочу от Борнмута

Наши за границей

Украинец оценил старт клуба в сезоне

Забарный: Сам знаю для себя, что я хочу от Борнмута

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный дал оценку старту команды в текущем сезоне.

"Неплохой, но, я считаю, что могли дела быть и лучше.

Я хочу этого, я хочу большего всех в клубе, от себя самого в первую очередь, поэтому будем уже делать свое дело так, как уже есть. Мы, к сожалению, упустили очки там, где не нужно было.

Задания на сезон не озвучивались, но я сам знаю для себя, что я хочу от команды, ото всех – чтобы мы били рекорды все и поднимались как можно выше. Да, [хочу играть в еврокубках]. Каждый футболист об этом мечтает и хочу этого, поэтому я так же стремлюсь к этому и буду идти к этому", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.

После 8-ми туров "Борнмут" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.

Читайте такжеЗабарный: Очень у меня болит за последний матч сборной
По теме
yellow-arrow
Экс-вингер Арсенала: Артете нужно привлечь опыт Зинченко в матче с Ливерпулем
yellow-arrow
Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А
yellow-arrow
Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости