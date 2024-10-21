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Экс-вингер Арсенала: Артете нужно привлечь опыт Зинченко в матче с Ливерпулем

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Совет от Уолкотта

Экс-вингер Арсенала: Артете нужно привлечь опыт Зинченко в матче с Ливерпулем

Фото: Arsenal

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Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что украинский универсал "канониров" Александр Зинченко должен выйти в стартовом составе на поединок против "Ливерпуля" в АПЛ.

"Я бы, пожалуй, перевел Калафьори на позицию центрального защитника, потому что меня смущает скорость Салаха, который может сыграть против него, поскольку Калафьори – не самый быстрый игрок.

И, возможно, нужно привлечь опыт Зинченко. Им может понадобиться игрок, который больше разговаривает на поле – тот, кто знает, что это будет за матч и насколько он важен. Артета понимает это. Это один из тех матчей, где им действительно нужно получить результат", - сказал Уолкотт в интервью Sky Sports.

На прошлой неделе Зинченко впервые попал в заявку своей команды после травмы.

Матч "Арсенал" - "Ливерпуль" пройдёт в воскресенье, 27 октября.

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Арсенал (Лондон) Тео Уолкотт Ливерпуль Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal Insider
Опубликовал: Александр Бураков
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