Экс-вингер Арсенала: Артете нужно привлечь опыт Зинченко в матче с Ливерпулем

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что украинский универсал "канониров" Александр Зинченко должен выйти в стартовом составе на поединок против "Ливерпуля" в АПЛ.

"Я бы, пожалуй, перевел Калафьори на позицию центрального защитника, потому что меня смущает скорость Салаха, который может сыграть против него, поскольку Калафьори – не самый быстрый игрок.

И, возможно, нужно привлечь опыт Зинченко. Им может понадобиться игрок, который больше разговаривает на поле – тот, кто знает, что это будет за матч и насколько он важен. Артета понимает это. Это один из тех матчей, где им действительно нужно получить результат", - сказал Уолкотт в интервью Sky Sports.