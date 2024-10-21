Забарный: Слежу за каждым матчем Динамо. Думаю, они сейчас на правильном пути

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный ответил на вопрос о разнице между своим нынешним клубом и киевским "Динамо".

"Прежде всего, восстановление. В "Борнмуте" более профессионально к этому подходят. Все понимают, что нужно делать и после игры, конечно, немного отличается.

В этом киевскому клубу надо добавить, а так мне не в чем ткнуть "Динамо", потому что это мой родной клуб, я там вырос из академии. Они дали мне все, чтобы я мог играть.

Я слежу за их каждым матчем в Европе и с игроками общаюсь. Поэтому желаю им только успехов. Считаю, что они сейчас на правильном пути", - сказал Забарный.