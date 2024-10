Борнмут поздравил Забарного с достижением юбилейной отметки по сыгранным матчам в АПЛ

Поединок "Борнмут" - "Арсенал" в рамках восьмого тура АПЛ стал 50-м для украинского защитника "вишен" Ильи Забарного в чемпионате Англии.

Встреча завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:0. Сам Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка.

В текущем сезоне Забарный провёл 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

