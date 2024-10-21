Борнмут поздравил Забарного с достижением юбилейной отметки по сыгранным матчам в АПЛ
Первые полсотни игр уже отыграны
Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок "Борнмут" - "Арсенал" в рамках восьмого тура АПЛ стал 50-м для украинского защитника "вишен" Ильи Забарного в чемпионате Англии.
Встреча завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:0. Сам Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка.
"Какой способ отметить это событие, Заба", - так поздравила Илью пресс-служба "Борнмута".
В текущем сезоне Забарный провёл 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.
What a way to mark the milestone, Zaba ???????? pic.twitter.com/6KDdWfIgwX— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 21, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bournemouth
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист прогнозирует уход звезде Полесья: Он хотел быть фетишем для Житомира
- Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину
- СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги
- "Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн