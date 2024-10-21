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Борнмут поздравил Забарного с достижением юбилейной отметки по сыгранным матчам в АПЛ

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Первые полсотни игр уже отыграны

Борнмут поздравил Забарного с достижением юбилейной отметки по сыгранным матчам в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поединок "Борнмут" - "Арсенал" в рамках восьмого тура АПЛ стал 50-м для украинского защитника "вишен" Ильи Забарного в чемпионате Англии.

Встреча завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:0. Сам Забарный отыграл встречу от стартового до финального свистка.

"Какой способ отметить это событие, Заба", - так поздравила Илью пресс-служба "Борнмута".

В текущем сезоне Забарный провёл 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Александр Бураков
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