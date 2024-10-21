"Что он мог сделать"? Итальянский журналист оценил игру Довбика в матче с Интером

Итальянский журналист Стефано Карина раскритиковал игру "Ромы" в поединке с "Интером" (0:1) в Серии А, упомянув и об украинском нападающем столичного клуба Артеме Довбике.

"Я увидел игру команды, которая хотела сыграть на 0:0 и даже предала себя, играя вчетвером в обороне. Вчера "Рома" играла на ничью. Если они пропускают гол - матч заканчивается, потому что у них нет сил что-то изменить.

За первые четверть часа у "Интера" было три явных шанса. После этого "джаллоросси" успокоились и нашли свою игру. Эта команда забила восемь голов в восьми матчах, но не бьет по воротам. У нас очень много проблем.

Коне - вполне обычный игрок. Мне говорили, что он феномен. Здесь мы приветствовали его, как будто он новый Тониньо Серезо. У Довбика не было ни одного игрового мяча, что он мог сделать? Даже дальних забросов не было", - сказал Карина в эфире Radio Radio Mattino.