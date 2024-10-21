Тренер, который известен по работе в Украине, может стать сменщиком Петракова в сборной Армении

45-летний армянский специалист Егише Меликян, который хорошо известен украинским болельщикам по работе в нашей стране, попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после увольнения Александра Петракова из-за плохих результатов.

Читайте также Петраков признан лучшим тренером Армении 2023 года

Впрочем, пока что кандидатура Меликяна является второстепенной. По данным местных СМИ, Федерация Футбола Армении хочет пригласить специалиста из Испании. Также сообщается, что уже ведутся переговоры с некой легендой испанского футбола. О ком идет речь, пока неизвестно, но инсайдер сообщает, что, если переговоры будут проходить хорошо, его имя могут опубликовать в ближайшее время.

Напомним, что Меликян в Украине поиграл за донецкий "Металлург", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Крымтеплицу" из Молодежного и ужгородскую "Говерлу".

После завершения карьеры начал работать тренером в структуре донецкого "Металлурга". В 2017-м стал главным тренером "Стали" из Каменского.

С 2021 года возглавляет армянский "Пюник".