Тренер, который известен по работе в Украине, может стать сменщиком Петракова в сборной Армении
Егише Меликян - в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Армении
ФК Львов
45-летний армянский специалист Егише Меликян, который хорошо известен украинским болельщикам по работе в нашей стране, попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после увольнения Александра Петракова из-за плохих результатов.
Впрочем, пока что кандидатура Меликяна является второстепенной. По данным местных СМИ, Федерация Футбола Армении хочет пригласить специалиста из Испании. Также сообщается, что уже ведутся переговоры с некой легендой испанского футбола. О ком идет речь, пока неизвестно, но инсайдер сообщает, что, если переговоры будут проходить хорошо, его имя могут опубликовать в ближайшее время.
Напомним, что Меликян в Украине поиграл за донецкий "Металлург", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Крымтеплицу" из Молодежного и ужгородскую "Говерлу".
После завершения карьеры начал работать тренером в структуре донецкого "Металлурга". В 2017-м стал главным тренером "Стали" из Каменского.
С 2021 года возглавляет армянский "Пюник".
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