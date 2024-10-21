"Эта ситуация непростая для него", - Куртуа рассказал об отношения с Луниным
Андрей снова крепко сел в запас
Relevo
Голкипер "
"У нас очень хорошие отношения. Я стараюсь много помогать ему. Это также мотивирует его быть лучшим вратарем, потому что он очень упорно работает на тренировках.
Я стараюсь помогать всем вратарям в нашем клубе. Знаю, что эта ситуация непростая для Андрея, но я всегда помогаю ему всем чем могу", – сказал Куртуа.
Напомним, что в текущем сезоне провел всего два матча за "Реал", когда заменял травмированного Куртуа.
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Источник:Madrid Zone
Опубликовал: Михаил Черныш
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