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"Эта ситуация непростая для него", - Куртуа рассказал об отношения с Луниным

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"Эта ситуация непростая для него", - Куртуа рассказал об отношения с Луниным

Relevo

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о своих отношениях со вторым вратарем команды, украинцем Андреем Луниным.

"У нас очень хорошие отношения. Я стараюсь много помогать ему. Это также мотивирует его быть лучшим вратарем, потому что он очень упорно работает на тренировках.

Я стараюсь помогать всем вратарям в нашем клубе. Знаю, что эта ситуация непростая для Андрея, но я всегда помогаю ему всем чем могу", – сказал Куртуа.

Напомним, что в текущем сезоне провел всего два матча за "Реал", когда заменял травмированного Куртуа.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Zone
Опубликовал: Михаил Черныш
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