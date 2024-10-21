"Эта ситуация непростая для него", - Куртуа рассказал об отношения с Луниным

Голкипер " Реала " Тибо Куртуа рассказал о своих отношениях со вторым вратарем команды, украинцем Андреем Луниным.

"У нас очень хорошие отношения. Я стараюсь много помогать ему. Это также мотивирует его быть лучшим вратарем, потому что он очень упорно работает на тренировках.

Я стараюсь помогать всем вратарям в нашем клубе. Знаю, что эта ситуация непростая для Андрея, но я всегда помогаю ему всем чем могу", – сказал Куртуа.

Напомним, что в текущем сезоне провел всего два матча за "Реал", когда заменял травмированного Куртуа.