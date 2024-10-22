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Довбик боролся как лев, но был изолирован. Наши за границей. Италия

Наши за границей

Украинец подарков не получал

Довбик боролся как лев, но был изолирован. Наши за границей. Италия

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рома" сумела навязать "Интеру" на "Стадио Олимпико" равную борьбу, даже иногда доминировала. Но в итоге уступила ему в восьмом очном матче из последних девяти, подтвердив статистику. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес. А его коллега по амплуа Артем Довбик проиграл борьбу защитникам чемпиона. Впрочем, не только по своей вине.

В первых восьми турах Серии А "Рома" забила восемь мячей. Это ее второй худший результат за последние 25 сезонов. Лишь в сезоне 2010/11 было хуже. Обвиняют ли в этом главного форварда команды Артема Довбика? Кое-кто - да. После матча против "Интера" второй бомбардир в истории римского клуба Роберто Пруццо заявил, что украинец должен больше бороться.

Правда, большинство обозревателей с Пруццо не согласны. Они указывают на проблемы с поставками мяча форварду, заявляют, что он остался в одиночку против троих центральных защитников чемпиона. Указывают, что боролся, старался, работал, принимал длинные мячи. Что сделал, что мог, учитывая, что боролся на острие атаки без поддержки, без помощи.

Много говорят о том, что Пауло Дибале пришлось чуть ли не персонально опекать одного из центрдефов миланцев Алессандро Бастони, а также часто опускаться в глубину поля и начинать там розыгрыши. Аргентинца даже назвали "дополнительным защитником". То есть в атаке его не было, а значит - не было шансов у Довбика.

Главному тренеру Ивану Юричу задали вопрос, не лучше ли Дибале располагаться рядом с Довбиком. Тот признал, что да, но отметил, что для перекрытия такого сильного соперника как "Интер" пришлось задействовать всех в обороне. И, как он считает, это сработало, поскольку его команда перекрыла соперника, и никакой разницы в классе не было видно.

В сущности, разница между героем матча автором единственного гола Лаутаро Мартинесом и Довбиком была в том, что первому соперники подарили гол дикими ошибками, а второму никто ничего не дарил. Защитники "Интера" прикрыли Артема очень хорошо, за что получали комплименты от прессы.

Довбик боролся как лев, но был изолирован. Наши за границей. Италия - изображение 1

Украинец работал, прессинговал, старался принимать длинные мячи. Причем смещался в глубину поля и часто не прессинговал первым. Даже помогал на флангах. Но добыл лишь два неточных удара головой - с близкого расстояния, но под давлением, а также начало атаки приемом длинного мяча, когда Пеллегрини завершил ударом, отбитым Зоммером.

Девять передач и 18 касаний мяча Артема - худшие показатели на поле среди тех, кто отыграл 20 минут и больше. А ведь он отыграл весь матч. При этом четыре касания (не считая двух офсайдов) в штрафной площадке соперника - лучший результат в команде наравне с Дибалой и второй на поле. Девять единоборств - также лучший результат в команде. Правда, выиграл лишь три.

Процент точности передач - 88.9.

Оценки от СМИ - большей частью посредственная "5.5". Но и тогда еще несколько игроков его команды получали столько же, а несколько - даже ниже. То есть его видели отнюдь не худшим в составе "Ромы". Также он получила немало "шестерок", что и вовсе выводило его в верхний эшелон оценок его команды.

Отмечали его энергию, смещения в поисках мяча чуть ли не в центр поля, хорошую работу корпусом в прикрытии мяча, раздачу "ценных мячей" партнерам по команде. Говоря, что "команда не сумела подпитать его энергию и оставила его изолированным". Giallorossi.net заявил, что он "боролся как лев в одиночку против всех".

"Рома" занимает десятое место в Серии А в четырех очках позади лигочемпионского четвертого и в девяти - позади первого. А следующий ее матч состоится в другом турнире. В Лиге Европы она в четверг примет киевское "Динамо".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Серия А Наши за границей Артем Довбик Рома
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