Довбик боролся как лев, но был изолирован. Наши за границей. Италия

"Рома" сумела навязать "Интеру" на "Стадио Олимпико" равную борьбу, даже иногда доминировала. Но в итоге уступила ему в восьмом очном матче из последних девяти, подтвердив статистику. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес. А его коллега по амплуа Артем Довбик проиграл борьбу защитникам чемпиона. Впрочем, не только по своей вине.

В первых восьми турах Серии А "Рома" забила восемь мячей. Это ее второй худший результат за последние 25 сезонов. Лишь в сезоне 2010/11 было хуже. Обвиняют ли в этом главного форварда команды Артема Довбика? Кое-кто - да. После матча против "Интера" второй бомбардир в истории римского клуба Роберто Пруццо заявил, что украинец должен больше бороться.

Правда, большинство обозревателей с Пруццо не согласны. Они указывают на проблемы с поставками мяча форварду, заявляют, что он остался в одиночку против троих центральных защитников чемпиона. Указывают, что боролся, старался, работал, принимал длинные мячи. Что сделал, что мог, учитывая, что боролся на острие атаки без поддержки, без помощи.

Много говорят о том, что Пауло Дибале пришлось чуть ли не персонально опекать одного из центрдефов миланцев Алессандро Бастони, а также часто опускаться в глубину поля и начинать там розыгрыши. Аргентинца даже назвали "дополнительным защитником". То есть в атаке его не было, а значит - не было шансов у Довбика.

Главному тренеру Ивану Юричу задали вопрос, не лучше ли Дибале располагаться рядом с Довбиком. Тот признал, что да, но отметил, что для перекрытия такого сильного соперника как "Интер" пришлось задействовать всех в обороне. И, как он считает, это сработало, поскольку его команда перекрыла соперника, и никакой разницы в классе не было видно.

В сущности, разница между героем матча автором единственного гола Лаутаро Мартинесом и Довбиком была в том, что первому соперники подарили гол дикими ошибками, а второму никто ничего не дарил. Защитники "Интера" прикрыли Артема очень хорошо, за что получали комплименты от прессы.

Украинец работал, прессинговал, старался принимать длинные мячи. Причем смещался в глубину поля и часто не прессинговал первым. Даже помогал на флангах. Но добыл лишь два неточных удара головой - с близкого расстояния, но под давлением, а также начало атаки приемом длинного мяча, когда Пеллегрини завершил ударом, отбитым Зоммером.

Девять передач и 18 касаний мяча Артема - худшие показатели на поле среди тех, кто отыграл 20 минут и больше. А ведь он отыграл весь матч. При этом четыре касания (не считая двух офсайдов) в штрафной площадке соперника - лучший результат в команде наравне с Дибалой и второй на поле. Девять единоборств - также лучший результат в команде. Правда, выиграл лишь три.

Процент точности передач - 88.9.

Оценки от СМИ - большей частью посредственная "5.5". Но и тогда еще несколько игроков его команды получали столько же, а несколько - даже ниже. То есть его видели отнюдь не худшим в составе "Ромы". Также он получила немало "шестерок", что и вовсе выводило его в верхний эшелон оценок его команды.

Отмечали его энергию, смещения в поисках мяча чуть ли не в центр поля, хорошую работу корпусом в прикрытии мяча, раздачу "ценных мячей" партнерам по команде. Говоря, что "команда не сумела подпитать его энергию и оставила его изолированным". Giallorossi.net заявил, что он "боролся как лев в одиночку против всех".

"Рома" занимает десятое место в Серии А в четырех очках позади лигочемпионского четвертого и в девяти - позади первого. А следующий ее матч состоится в другом турнире. В Лиге Европы она в четверг примет киевское "Динамо".

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