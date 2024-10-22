Таловеров оформил уникальное достижение в австрийской Бундеслиге

Украинский защитник ЛАСК Максим Таловеров отдал 100% точных пасов в матче с командой "Сваровски-Тироль" (2:1) в чемпионате Австрии.

Футболист успешно отдал 57 из 57 пасов в игре. Впервые игрок достиг стопроцентной точности при таком количестве пасов с начала проведения такой статистики в австрийской Бундеслиге с сезона 2013/14. Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Максим провел 11 встреч во всех турнирах текущего сезона.

ЛАСК занимает 7 строчку первенства (13 очков). В следующем туре команда будет принимать "Штурм".