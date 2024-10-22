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Таловеров оформил уникальное достижение в австрийской Бундеслиге

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Представитель сборной вошел в историю соревнований

Таловеров оформил уникальное достижение в австрийской Бундеслиге

lask.at

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Украинский защитник ЛАСК Максим Таловеров отдал 100% точных пасов в матче с командой "Сваровски-Тироль" (2:1) в чемпионате Австрии.

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Футболист успешно отдал 57 из 57 пасов в игре. Впервые игрок достиг стопроцентной точности при таком количестве пасов с начала проведения такой статистики в австрийской Бундеслиге с сезона 2013/14. Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Максим провел 11 встреч во всех турнирах текущего сезона.

ЛАСК занимает 7 строчку первенства (13 очков). В следующем туре команда будет принимать "Штурм".

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ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Бундесліга Австрії
Опубликовал: Александр Симченко
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