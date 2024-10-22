Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии

Игрок "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что полноценный контракт со своим бывшим клубом "Манчестер Сити" подписал уже после того, как дважды с командой выиграл чемпионский титул английской Премьер-лиги.

"Тогда юристы Сити говорили: "Послушайте, это контракт игрока академии, верно? Как только ты сыграешь свой первый официальный матч за "Сити", мы продлим контракт уже с реальной суммой – это будут деньги, которые мы платим полноценным профессионалам. Так что просто доверьтесь нам".

Конечно, я сказал "Да". Я следовал за мечтой. Но знаете, когда мне предложили следующий контракт? Тот, который вывел меня на полноценные профессиональные деньги? После того как я сыграл 43 матча в Премьер-лиге! Я выиграл два чемпионских титула Премьер-лиги, играя на контракте игрока академии", – сказал Зинченко.