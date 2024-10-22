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Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии

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Украинец вспомнил, как получил полноценный контракт с "Манчестер Сити"

Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что полноценный контракт со своим бывшим клубом "Манчестер Сити" подписал уже после того, как дважды с командой выиграл чемпионский титул английской Премьер-лиги.

"Тогда юристы Сити говорили: "Послушайте, это контракт игрока академии, верно? Как только ты сыграешь свой первый официальный матч за "Сити", мы продлим контракт уже с реальной суммой – это будут деньги, которые мы платим полноценным профессионалам. Так что просто доверьтесь нам".

Конечно, я сказал "Да". Я следовал за мечтой. Но знаете, когда мне предложили следующий контракт? Тот, который вывел меня на полноценные профессиональные деньги? После того как я сыграл 43 матча в Премьер-лиге! Я выиграл два чемпионских титула Премьер-лиги, играя на контракте игрока академии", – сказал Зинченко.

Напомним, Зинченко выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2022 год. В футболке "горожан" он провел 128 матчей, забил 2 гола и отдал 12 ассистов.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Алина Ерофеева
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