Итальянский клуб подписал контракт с вингером Колоса

15-летний вингер "Колоса" Максим Иванов попробует свои силы в Италии.

Юный украинец перешел в "Сампдорию". Об этом сообщает Telegram-канал Legioners.ua. По информации источника, украинский футболист подписал однолетнее соглашение с итальянским клубом.

Максим будет выступать за юниорскую команду "Сампдории", а именно за коллектив U-16.

В своем чемпионате генуэзский клуб занимает предпоследнее, 12 место в группе А, набрав 1 балл в 5 матчах.