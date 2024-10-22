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Итальянский клуб подписал контракт с вингером Колоса

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Юный украинец продолжит карьеру в "Сампдории"

Итальянский клуб подписал контракт с вингером Колоса

Фото: Legioners.ua

Новина українською

15-летний вингер "Колоса" Максим Иванов попробует свои силы в Италии.

Юный украинец перешел в "Сампдорию". Об этом сообщает Telegram-канал Legioners.ua. По информации источника, украинский футболист подписал однолетнее соглашение с итальянским клубом.

Максим будет выступать за юниорскую команду "Сампдории", а именно за коллектив U-16.

В своем чемпионате генуэзский клуб занимает предпоследнее, 12 место в группе А, набрав 1 балл в 5 матчах.

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Сампдория (Генуя) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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