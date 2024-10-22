Итальянский клуб подписал контракт с вингером Колоса
Юный украинец продолжит карьеру в "Сампдории"
Фото: Legioners.ua
15-летний вингер "Колоса" Максим Иванов попробует свои силы в Италии.
Юный украинец перешел в "Сампдорию". Об этом сообщает Telegram-канал Legioners.ua. По информации источника, украинский футболист подписал однолетнее соглашение с итальянским клубом.
Максим будет выступать за юниорскую команду "Сампдории", а именно за коллектив U-16.
В своем чемпионате генуэзский клуб занимает предпоследнее, 12 место в группе А, набрав 1 балл в 5 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Ударный Ванат, дуэт Шапаренко-Бражко, дубль Путри и результативные центрбеки. Символическая сборная 10-го тура УПЛ
- Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн