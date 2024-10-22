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Зинченко рассказал, как сорвал тренировку Ман Сити из-за конфликта с Гвардиолой

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Украинец потом признал свою ошибку и извинился перед тренером

Зинченко рассказал, как сорвал тренировку Ман Сити из-за конфликта с Гвардиолой

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Игрок "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как у него в "Манчестер Сити" произошел конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Во время одной из тренировок Зинченко отдал неточный пас и услышал критику от Гвардиолы.

"Вслух я сказал: "Мистер! Я сделал один неправильный пас, понимаете?". И его реакция была невероятной: "О, ладно, извините, извините, мистер Зинченко. Извините. Ладно, ребята, спасибо, все внутрь". И он [Гвардиола] пошел в раздевалку. Тренировка была завершена, и все из-за того, что я огрызнулся. Я знал, что у меня есть проблемы.

"Я понял, что был не прав. Мне было важно не идти сразу к нему с извинениями, ведь это был игровой день минус один. И я знал, что его мысли были полностью заняты подготовкой к матчу. Но я, конечно, извинился после матча", - добавил Зинченко в интервью The Guardian.

Напомним, Зинченко выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2022 год. В футболке "горожан" он провел 128 матчей, забил 2 гола и отдал 12 ассистов.

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Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Алина Ерофеева
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