Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам, - СМИ

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков продолжает восстановление после травмы сухожилия двуглавой мышцы левого бедра, которую он получил в первых числах октября.

По данным украинских СМИ, 26-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам, продолжая при этом реабилитационные мероприятия.

Впрочем, до возвращения Виктора на поле еще довольно далеко. По прогнозам врачей, в лучшем случае украинец будет готов к матчу чемпионата Испании с "Хетафе", который состоится 9 ноября. Но, вероятнее всего, возвращение хавбека придется либо на ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций, либо на поединок Ла Лиги с "Эспаноьолом", который состоится 24 ноября.