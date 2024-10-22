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Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам, - СМИ

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Но до возвращения на поле вингеру еще далеко

Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков продолжает восстановление после травмы сухожилия двуглавой мышцы левого бедра, которую он получил в первых числах октября.

По данным украинских СМИ, 26-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам, продолжая при этом реабилитационные мероприятия.

Впрочем, до возвращения Виктора на поле еще довольно далеко. По прогнозам врачей, в лучшем случае украинец будет готов к матчу чемпионата Испании с "Хетафе", который состоится 9 ноября. Но, вероятнее всего, возвращение хавбека придется либо на ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций, либо на поединок Ла Лиги с "Эспаноьолом", который состоится 24 ноября.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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