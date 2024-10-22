Палкин - о Мудрике в Челси: Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин высказался об игре экс-игрока "горняков" Михаила Мудрика за "Челси".

"Мы продали Михаила Мудрика "Челси" за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов. Это была крупнейшая сделка в истории Украины.

Вам не нужна Ferrari, если вы не умеете ею водить. Тогда обычной машины достаточно. Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь. Это мое мнение о Мудрике в "Челси".

Я уверен, что он проявит свои качества, если ему представится такая возможность. Он абсолютно уникальный игрок, и это видно по его выступлениям за сборную Украины. В этой категории очень мало игроков", - сказал Палкин.