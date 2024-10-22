Палкин - о Мудрике в Челси: Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь
Гендир горняков продолжает расхваливать Мудрика
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Генеральный директор "
"Мы продали Михаила Мудрика "Челси" за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов. Это была крупнейшая сделка в истории Украины.
Вам не нужна Ferrari, если вы не умеете ею водить. Тогда обычной машины достаточно. Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь. Это мое мнение о Мудрике в "Челси".
Я уверен, что он проявит свои качества, если ему представится такая возможность. Он абсолютно уникальный игрок, и это видно по его выступлениям за сборную Украины. В этой категории очень мало игроков", - сказал Палкин.
Также отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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