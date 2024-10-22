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Палкин - о Мудрике в Челси: Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь

Наши за границей
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Гендир горняков продолжает расхваливать Мудрика

Палкин - о Мудрике в Челси: Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался об игре экс-игрока "горняков" Михаила Мудрика за "Челси".

"Мы продали Михаила Мудрика "Челси" за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов. Это была крупнейшая сделка в истории Украины.

Вам не нужна Ferrari, если вы не умеете ею водить. Тогда обычной машины достаточно. Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы с ним обращаетесь. Это мое мнение о Мудрике в "Челси".

Я уверен, что он проявит свои качества, если ему представится такая возможность. Он абсолютно уникальный игрок, и это видно по его выступлениям за сборную Украины. В этой категории очень мало игроков", - сказал Палкин.

Также отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
SPOX
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.10.2024 в 19:17
Палкін, та видихай вже!! Ти його вже продав! Фу, полкан, фу!
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2
2
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.10.2024 в 19:17
Палкін, та видихай вже!! Ти його вже продав! Фу, полкан, фу!
Ответить
2
2

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