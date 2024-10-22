Лунин, Цыганков, Игнатенко. Известно, кто из украинцев сегодня сыграет в Лиге чемпионов

Сегодня, 22 октября, состоится несколько матчей 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов .

В одном из этих поединков "Реал" примет дортмундскую "Боруссию".

Украинский кипер "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе своей команды – место в стартовом составе ожидаемо занял Тибо Куртуа.

В еще одном поединке "Жирона" примет "Слован". Украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и пока не попадает в заявку своей команды.

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В то же время, украинский опорник "Слована" Даниил Игнатенко выйдет на матч против "Жироны" в стартовом составе.

Напомним, что поединки начнутся в 22:00.