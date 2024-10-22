"Не знаю, что было бы с Украиной, если бы вас не было". Зинченко раскрыл, что сказал Зеленскому

Украинский защитник "Арсенала" и сборной Александр Зинченко поделился тем, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи.

Зинченко вспоминает, как при встрече с Владимиром Зеленским он отбросил все формальности.

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