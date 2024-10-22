"Не знаю, что было бы с Украиной, если бы вас не было". Зинченко раскрыл, что сказал Зеленскому
Александр рассказал о своей встрече с президентом
instagram.com/zelenskiy_official
Украинский защитник "Арсенала" и сборной Александр Зинченко поделился тем, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи.
Зинченко вспоминает, как при встрече с Владимиром Зеленским он отбросил все формальности.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Господин президент, это не часть сценария, но эти слова идут из глубины моего сердца. Вся моя семья и друзья чувствуют то же самое. Я не знаю, что было бы с нашей страной, если бы вас не было.
Иногда я пытаюсь поставить себя на место [Зеленского], но это невозможно. Я не знаю этого давления, но глядя ему в глаза, можно увидеть, насколько все тяжело. Это видно по фотографиям, когда он стал президентом, и по его лицу сейчас. Каждый раз, когда я читаю новости, я молюсь, чтобы это скорее закончилось, потому что я знаю, сколько людей погибло в этой войне", - рассказал Зинченко.
Популярное сейчас
- Арсенал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- Почему новый шестилетний контракт Лунина с Реалом – верный шаг? Объяснил тренер команды U-19
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 6