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"Не знаю, что было бы с Украиной, если бы вас не было". Зинченко раскрыл, что сказал Зеленскому

Наши за границей
Обновлено

Александр рассказал о своей встрече с президентом

"Не знаю, что было бы с Украиной, если бы вас не было". Зинченко раскрыл, что сказал Зеленскому

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" и сборной Александр Зинченко поделился тем, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи.

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Зинченко вспоминает, как при встрече с Владимиром Зеленским он отбросил все формальности.

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"Господин президент, это не часть сценария, но эти слова идут из глубины моего сердца. Вся моя семья и друзья чувствуют то же самое. Я не знаю, что было бы с нашей страной, если бы вас не было.

Иногда я пытаюсь поставить себя на место [Зеленского], но это невозможно. Я не знаю этого давления, но глядя ему в глаза, можно увидеть, насколько все тяжело. Это видно по фотографиям, когда он стал президентом, и по его лицу сейчас. Каждый раз, когда я читаю новости, я молюсь, чтобы это скорее закончилось, потому что я знаю, сколько людей погибло в этой войне", - рассказал Зинченко.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
theguardian
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
23.10.2024 в 00:04
Феерический лизун
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0
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Комментарии 6
Andrumas (Düsseldorf)
23.10.2024 в 00:04
Феерический лизун
Ответить
0
0
Василь з конопель (Амстердам )
22.10.2024 в 23:43
Лизнув так як треба.
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1
0
Acsakal (Kharkiv)
23.10.2024 в 00:01
Далеко піде. Головне, щоби до тимохи не дійшов.
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2024 в 23:11
То й війни б не було
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2
1
Acsakal (Kharkiv)
22.10.2024 в 23:58
Та навіть якби й була, то втрат території та людей було би на порядок менше, а лаптєногим було би значно гірше.
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0
0
Gudvin85 (Киев)
22.10.2024 в 22:37
Было бы ох.енно, если бы исполнилось
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1
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