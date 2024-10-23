Зинченко: В некоторых частях света люди ходят по 20 км за хлебом - как я могу жаловаться?

Игрок "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что помогает ему в процессе восстановления после травмы.

"Никто не справится с этим хорошо, потому что это очень тяжело. Но в такие моменты вспоминаешь, что в некоторых частях света люди ходят по 20 км, чтобы иметь кусок хлеба.

Так что ты говоришь себе: "Как ты можешь жаловаться?" Но, конечно, больно не быть частью команды", - сказал Зинченко для The Guardian.