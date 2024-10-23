Зинченко: В некоторых частях света люди ходят по 20 км за хлебом - как я могу жаловаться?
Украинский игрок рассказал, как он справляется с затянувшейся травмой
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Игрок "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что помогает ему в процессе восстановления после травмы.
"Никто не справится с этим хорошо, потому что это очень тяжело. Но в такие моменты вспоминаешь, что в некоторых частях света люди ходят по 20 км, чтобы иметь кусок хлеба.
Так что ты говоришь себе: "Как ты можешь жаловаться?" Но, конечно, больно не быть частью команды", - сказал Зинченко для The Guardian.
Отметим, что в последний раз Зинченко выходил на поле в августе, в поединке против "Брайтона" (1:1). В текущем сезоне он сыграл 2 игры, без результативных действий.
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