Экс-защитник Днепра-1 и Зари Батагов вновь может сменить клубную прописку

Защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов может перейти в кишинёвский "Зимбру" на правах аренды. Об этом информирует Moldfootball со ссылкой на Karadeniz Gazetesi.

Предполагается, что новый главный тренер молдавского клуба Хикмет Караман попытается подписать 22-летнего украинца уже в январе.

При этом сообщается, что Батагову поступали и другие предложения: как от клубов второго эшелона Турции, так и от команд из Румынии и Польши. Однако, предложение от "Зимбру" является наиболее привлекательным.

Напомним, Батагов перешёл этим летом в турецкий "Трабзонспор" из луганской "Зари" за 1,8 миллиона евро. На данный момент Арсений не сыграл за свой новый клуб ни одного матча.