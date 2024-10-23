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Экс-защитник Днепра-1 и Зари Батагов вновь может сменить клубную прописку

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Явно не хватает практики

Экс-защитник Днепра-1 и Зари Батагов вновь может сменить клубную прописку

Фото: УАФ

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Защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов может перейти в кишинёвский "Зимбру" на правах аренды. Об этом информирует Moldfootball со ссылкой на Karadeniz Gazetesi.

Предполагается, что новый главный тренер молдавского клуба Хикмет Караман попытается подписать 22-летнего украинца уже в январе.

При этом сообщается, что Батагову поступали и другие предложения: как от клубов второго эшелона Турции, так и от команд из Румынии и Польши. Однако, предложение от "Зимбру" является наиболее привлекательным.

Напомним, Батагов перешёл этим летом в турецкий "Трабзонспор" из луганской "Зари" за 1,8 миллиона евро. На данный момент Арсений не сыграл за свой новый клуб ни одного матча.

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Источник:
Moldfootball
Опубликовал: Александр Бураков
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