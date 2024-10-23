Экс-защитник Днепра-1 и Зари Батагов вновь может сменить клубную прописку
Явно не хватает практики
Фото: УАФ
Защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов может перейти в кишинёвский "Зимбру" на правах аренды. Об этом информирует Moldfootball со ссылкой на Karadeniz Gazetesi.
Предполагается, что новый главный тренер молдавского клуба Хикмет Караман попытается подписать 22-летнего украинца уже в январе.
При этом сообщается, что Батагову поступали и другие предложения: как от клубов второго эшелона Турции, так и от команд из Румынии и Польши. Однако, предложение от "Зимбру" является наиболее привлекательным.
Напомним, Батагов перешёл этим летом в турецкий "Трабзонспор" из луганской "Зари" за 1,8 миллиона евро. На данный момент Арсений не сыграл за свой новый клуб ни одного матча.
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