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Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Фейеноорда

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Матч начнется в 22:00

Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Фейеноорда

instagram.com/anatoliytrubin81

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 октября, в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов состоятся несколько матчей, в одном из которых "Бенфика" примет "Фейеноорд".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно вы дет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Фейеноорд".

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