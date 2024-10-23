Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Фейеноорда
Матч начнется в 22:00
instagram.com/anatoliytrubin81
Сегодня, 23 октября, в рамках 3-го тура основного раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно вы дет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? O nosso ????????????????! #SLBFEY • #UCL pic.twitter.com/Qt6Xa75jeT— SL Benfica (@SLBenfica) October 23, 2024
???????? ???????????????????????????????????? ????⬜️#benfey • #UCL pic.twitter.com/jXvJTo7Nv3— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 23, 2024
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