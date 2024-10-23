Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Фейеноорда

Сегодня, 23 октября, в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов состоятся несколько матчей, в одном из которых "Бенфика" примет "Фейеноорд".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно вы дет в стартовом составе своей команды на этот матч.