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Мареска пояснил, почему Мудрик не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем

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В заявке на Панатинаикос украинец есть

Мареска пояснил, почему Мудрик не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций с "Панатинаикосом" рассказал, почему украинский вингер команды Михаил Мудрик не попал в заявку команды на предыдущий матч АПЛ с "Ливерпулем" (1:2).

"Я оставил Мудрика вне заявки на игру с "Ливерпулем" только из-за технического решения.

Когда Миша раскроет свой потенциал? Я не знаю. Мы стараемся работать с Мишей каждый день и надеемся, что с нами он будет становиться все лучше и лучше с каждым днем", - рассказал Мареска.

Тем не менее, тренер не уточнил, сыграет ли украинец в матче с "Панатинаикосом", который состоится в четверг, 24 октября.

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В то же время, Мареска взял Мудрика в Грецию на этот матч.

Заявка "Челси" на матч с "Панатинаикосом":

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Источник:
ФК Челси
Опубликовал: Михаил Черныш
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