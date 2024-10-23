Мареска пояснил, почему Мудрик не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем

Главный тренер " Челси " Энцо Мареска на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций с "Панатинаикосом" рассказал, почему украинский вингер команды Михаил Мудрик не попал в заявку команды на предыдущий матч АПЛ с "Ливерпулем" (1:2).

"Я оставил Мудрика вне заявки на игру с "Ливерпулем" только из-за технического решения. Когда Миша раскроет свой потенциал? Я не знаю. Мы стараемся работать с Мишей каждый день и надеемся, что с нами он будет становиться все лучше и лучше с каждым днем", - рассказал Мареска.

Тем не менее, тренер не уточнил, сыграет ли украинец в матче с "Панатинаикосом", который состоится в четверг, 24 октября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то же время, Мареска взял Мудрика в Грецию на этот матч.

Заявка "Челси" на матч с "Панатинаикосом":