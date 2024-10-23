Мареска пояснил, почему Мудрик не попал в заявку Челси на матч с Ливерпулем
В заявке на Панатинаикос украинец есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Я оставил Мудрика вне заявки на игру с "Ливерпулем" только из-за технического решения.
Когда Миша раскроет свой потенциал? Я не знаю. Мы стараемся работать с Мишей каждый день и надеемся, что с нами он будет становиться все лучше и лучше с каждым днем", - рассказал Мареска.
Тем не менее, тренер не уточнил, сыграет ли украинец в матче с "Панатинаикосом", который состоится в четверг, 24 октября.
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В то же время, Мареска взял Мудрика в Грецию на этот матч.
Заявка "Челси" на матч с "Панатинаикосом":
Your Blues touching down in Athens. ???????????? pic.twitter.com/05ry60RaCt— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 23, 2024
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