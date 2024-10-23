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Капелло - о кризисе Ромы: Почему новые игроки, кроме Довбика, не играют?

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Специалист раскритиковал решения руководства клуба

Капелло - о кризисе Ромы: Почему новые игроки, кроме Довбика, не играют?

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Авторитетный итальянский специалист Фабио Капелло проанализировал кризис в "Роме" и обсудил решение владельцев уволить Даниэле Де Росси.

"Увольнение Де Росси стало шоком. То, что было построено при нем, было потеряно.

Юрич просил о разных вещах, и команда пока не приняла этот новый стиль игры. "Рома" не заслуживает того места, которое занимает сейчас, но мы, конечно, пока не видим команду, за исключением отдельных игроков.

Нам нужно начать обсуждение с самого начала и спросить себя, почему вы, клуб, заставили Де Росси подписать трехлетний контракт, потому что посчитали его подходящим, а затем после 4 игр вы его увольняете. Этот аспект уже заставляет меня сомневаться в некоторых его управленческих навыках.

Чувство всеобщего замешательства. И освистывание отдельных лиц — это следствие. Кристанте и Пеллегрини должны поддерживаться болельщиками, чтобы команда стала более сильной. Если они всегда играют, значит, они лучшие в команде.

Возможно, подписание Хуммельса было задумано для команды, которую тренировал Де Росси. Потом пришел Юрич, и многое изменилось. Но вопрос остается: почему новые игроки, кроме Довбика, не играют?", — сказал Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Фабио Капелло Артем Довбик Рома
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Источник:
romapress
Опубликовал: Михаил Черныш
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