Ребров – о Довбике в Роме: Отлично адаптируется. В таком клубе это сложно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, прибывший в Рим для просмотра матча "Рома" – "Динамо" в третьем туре Лиги Европы, высказался по поводу старта карьеры форварда Артема Довбика в рядах хозяев.

"Думаю, Довбик очень хорошо адаптируется, а в таком клубе это сделать сложно. Он многое забивает, и это хороший знак. Надо учитывать, что "Рома" сейчас только строится, этот процесс будет медленным. Довбику нужно узнавать команду и совершенствоваться вместе со всеми”, – приводит слова Реброва Il Romanista.