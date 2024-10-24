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Ребров – о Довбике в Роме: Отлично адаптируется. В таком клубе это сложно

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Наставник сине-желтых – о своем подопечном

Ребров – о Довбике в Роме: Отлично адаптируется. В таком клубе это сложно

Фото: УАФ

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, прибывший в Рим для просмотра матча "Рома" – "Динамо" в третьем туре Лиги Европы, высказался по поводу старта карьеры форварда Артема Довбика в рядах хозяев.

"Думаю, Довбик очень хорошо адаптируется, а в таком клубе это сделать сложно. Он многое забивает, и это хороший знак. Надо учитывать, что "Рома" сейчас только строится, этот процесс будет медленным. Довбику нужно узнавать команду и совершенствоваться вместе со всеми”, – приводит слова Реброва Il Romanista.

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Матч начнется сегодня в 19:45 по Киеву.

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Сергей Ребров Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
Il Romanista
Опубликовал: Александр Симченко
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