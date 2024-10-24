Журналист: Сейчас предполагать, что Мудрик будет лучше Мартинелли - это вызвать смех у фанатов Арсенала
Британский журналист Сэм Дин вспомнил, как Арсенал боролся с Челси за Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Британский журналист The Telegraph Сэм Дин сравнил украинского вингера "
"Уже через два года очень трудно вспомнить, что "Арсенал" очень хотел Мудрика. Тогда, в противостоянии двух лондонских клубов, "канониры" и "пенсионеры" пытались сделать из Мудрика самого дорогого игрока в истории клуба. "Арсенал" фактически рассматривал Мудрика как улучшенную версию Габриэля Мартинелли. Представьте себе, заплатить более 50 миллионов фунтов, чтобы игрок стал лишь запасным вариантом.
Сейчас предполагать, что Мудрик может быть улучшенной версией Мартинелли, означало бы вызвать недоверчивый смех у фанатов "Арсенала". Теперь уже нет сомнений, какого именно игрока клуб хотел бы видеть в своих рядах, и это был именно тот, кто выходил на поле, а не тот, кто сидел высоко над событием", — написал журналист.
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