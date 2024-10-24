  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Журналист: Сейчас предполагать, что Мудрик будет лучше Мартинелли - это вызвать смех у фанатов Арсенала
В тренде

Журналист: Сейчас предполагать, что Мудрик будет лучше Мартинелли - это вызвать смех у фанатов Арсенала

Наши за границей
Обновлено

Британский журналист Сэм Дин вспомнил, как Арсенал боролся с Челси за Мудрика

Журналист: Сейчас предполагать, что Мудрик будет лучше Мартинелли - это вызвать смех у фанатов Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британский журналист The Telegraph Сэм Дин сравнил украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика со совим коллегой по амплуа из "Арсанала" Габриэлем Мартинелли.

"Уже через два года очень трудно вспомнить, что "Арсенал" очень хотел Мудрика. Тогда, в противостоянии двух лондонских клубов, "канониры" и "пенсионеры" пытались сделать из Мудрика самого дорогого игрока в истории клуба. "Арсенал" фактически рассматривал Мудрика как улучшенную версию Габриэля Мартинелли. Представьте себе, заплатить более 50 миллионов фунтов, чтобы игрок стал лишь запасным вариантом.

Сейчас предполагать, что Мудрик может быть улучшенной версией Мартинелли, означало бы вызвать недоверчивый смех у фанатов "Арсенала". Теперь уже нет сомнений, какого именно игрока клуб хотел бы видеть в своих рядах, и это был именно тот, кто выходил на поле, а не тот, кто сидел высоко над событием", — написал журналист.

По теме
yellow-arrow
Мудрик в Афинах. Панатинаикос - Челси. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
yellow-arrow
Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций с Панатинаикосом
yellow-arrow
Зинченко вспомнил историю, как в 17 лет он оказался на грани ампутации ноги
Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Габриель Мартинелли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prach13 (Дрогобич)
24.10.2024 в 18:49
Чому ви тут вдаєте з себе українців і постійно видаєте такий матеріал,що б доказати що?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
24.10.2024 в 18:49
Чому ви тут вдаєте з себе українців і постійно видаєте такий матеріал,що б доказати що?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости