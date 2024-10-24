Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко вспомнил историю, как в 17 лет он оказался на грани ампутации ноги.

Это произошло после того, как немецкий клуб "Хоффенхайм" вызвал его на просмотр, так как его исключили из академии донецкого "Шахтера", и он пытался возобновить карьеру, принимая участие в российских уличных лигах.

"За день до того, как я должен был лететь [в Германию], мне позвонили из команды, за который я играл. У них была важная игра, и они хотели, чтобы я сыграл.

Эти матчи были немного мошенническими, иногда больше похожими на драку в клетке. Какой-то игрок противника сделал мне безумный захват и схватил мою правую лодыжку. Она раздулась, как воздушный шар.

Я никак не мог играть на следующий день в Германии. Даже просто ходить было больно. Я был не в том состоянии, чтобы делать пробы. Но я не мог отменить просмотр и потерять эту возможность, которая изменила мою жизнь.

Мы решили, что я все равно поеду и попрошу их разрешить мне тренироваться через пару дней, к тому времени, как я надеялся, отек спадет.

Я летел в самолете Lufthansa и, помню, подумал, чтобы не терять время, попросил стюардессу принести мне лед для лодыжки.

Сначала она меня не поняла, потому что мой английский был не очень хорош, а по-немецки я вообще не говорил. Но она подошла с чем-то вроде льда в пластиковой упаковке.

Я завернул его, надел на лодыжку и пошел спать. Примерно через час я проснулся и ожидал увидеть пакет, полный талой воды. Но его не было. Я посмотрел на свою лодыжку, а там вся кожа побелела, и примерно через 20 минут, по мере нагревания, он начал покрываться волдырями.

Когда мы прибыли во Франкфурт, меня ждал коллега моего агента. "У меня небольшая проблема", - сказал я ему.

Мы поехали в академию "Хоффенхайма", нас сразу же отвезли к физиотерапевту, который стянул с меня носок и, увидев его, побелел почти так же, как кожа на моей лодыжке. Его реакция подсказала мне, что дело плохо.

Меня срочно отвезли в больницу и сразу сделали операцию. Они удаляли гангренозную ткань. Если бы она распространилась, она могла бы поразить всю стопу, и потребовалось бы ее полное удаление. Причина? У меня было обморожение.

Оказалось, что когда стюардесса дала мне лед, это был сухой лед, который в три раза холоднее обычного, из-за чего моя голая лодыжка подверглась воздействию арктических температур.

Тогда немецкий врач сказал, что мне повезло, потому что я при шел вовремя. Еще немного — и я мог бы потерять ногу.

Только тогда я осознал, насколько близки были мои мечты к концу и насколько кардинально изменилась моя жизнь", - рассказал Зинченко.