Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций с Панатинаикосом
Шанс для украинца проявить себя
Фото - Getty Images
Сегодня, 24 октября, состоятся несколько матчей 3-го тура
Матч начнется в 19:45 и уже известен стартовые составы команд на матч.
Отдельно отмечаем, что украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Your Thursday night Blues. ????#CFC | #UECL pic.twitter.com/rPnz2MQLP4— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2024
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