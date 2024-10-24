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Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций с Панатинаикосом

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Шанс для украинца проявить себя

Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций с Панатинаикосом

Фото - Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 октября, состоятся несколько матчей 3-го тура Лиги конференций, в одном из которых "Челси" на выезде сыграет с "Панатинаикосом".

Матч начнется в 19:45 и уже известен стартовые составы команд на матч.

Отдельно отмечаем, что украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Панатинаикос" - "Челси".

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