Мудрик - в старте Челси на матч Лиги конференций с Панатинаикосом

Сегодня, 24 октября, состоятся несколько матчей 3-го тура Лиги конференций , в одном из которых "Челси" на выезде сыграет с "Панатинаикосом".

Матч начнется в 19:45 и уже известен стартовые составы команд на матч.

Отдельно отмечаем, что украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе своей команды.