Олимпиакос сыграет в Лиге Европы с Мальме. Есть ли Яремчук?
Украинец прочно сел в запас Оли
Novasports
Сегодня, 24 октября, состоятся несколько матчей
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных.
Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 7 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.
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