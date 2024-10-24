Олимпиакос сыграет в Лиге Европы с Мальме. Есть ли Яремчук?

Сегодня, 24 октября, состоятся несколько матчей Лиги Европы , в одном из которых "Олимпиакос" на выезде сыграет с "Мальме".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 7 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.