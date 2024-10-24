  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Олимпиакос сыграет в Лиге Европы с Мальме. Есть ли Яремчук?
В тренде

Олимпиакос сыграет в Лиге Европы с Мальме. Есть ли Яремчук?

Наши за границей
Обновлено

Украинец прочно сел в запас Оли

Олимпиакос сыграет в Лиге Европы с Мальме. Есть ли Яремчук?

Novasports

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 октября, состоятся несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Олимпиакос" на выезде сыграет с "Мальме".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но начнет матч со скамейки запасных.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 7 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Мудрик ассистами и голом помог Челси разгромить Панатинаикос в матче ЛК. Известны оценки за матч
yellow-arrow
1+2 по системе гол + пас. Мудрик отдал еще один ассист в матче за Челси
yellow-arrow
Михаил Мудрик забил в ворота Панатинаикоса
Мальме Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости