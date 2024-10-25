Зинченко хочет в будущем возглавить Шахтер, – The Athletic

Футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко хочет стать тренером донецкого "Шахтера" после завершения игровой карьеры.

Читайте также Одноклубник Зинченко выразил соболезнования к игрокам Шахтера из-за войны в Украине

Напомним, что Зинченко присоединился к академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и находился в структуре клуба до 2014-го. В начале 2015-го футболист перешел в российскую "Уфу", а в 2016-м подписал контракт с "Манчестер Сити".

С 2022 года выступает за "Арсенал". В нынешнем сезоне из-за травмы Александр принял участие только в двух поединках "канониров".