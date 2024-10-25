Зинченко хочет в будущем возглавить Шахтер, – The Athletic
У спортсмена есть желание вернуться в донецкий клуб в другой роли
фото из свободных источников
Футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко хочет стать тренером донецкого "Шахтера" после завершения игровой карьеры.
Напомним, что Зинченко присоединился к академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и находился в структуре клуба до 2014-го. В начале 2015-го футболист перешел в российскую "Уфу", а в 2016-м подписал контракт с "Манчестер Сити".
С 2022 года выступает за "Арсенал". В нынешнем сезоне из-за травмы Александр принял участие только в двух поединках "канониров".
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2024 в 09:07
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