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Зинченко хочет в будущем возглавить Шахтер, – The Athletic

Наши за границей
Обновлено

У спортсмена есть желание вернуться в донецкий клуб в другой роли

Зинченко хочет в будущем возглавить Шахтер, – The Athletic

фото из свободных источников

Новина українською

Футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко хочет стать тренером донецкого "Шахтера" после завершения игровой карьеры.

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Напомним, что Зинченко присоединился к академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и находился в структуре клуба до 2014-го. В начале 2015-го футболист перешел в российскую "Уфу", а в 2016-м подписал контракт с "Манчестер Сити".

С 2022 года выступает за "Арсенал". В нынешнем сезоне из-за травмы Александр принял участие только в двух поединках "канониров".

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Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2024 в 09:07
зинадин седан - тренер?)))))
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2024 в 09:07
зинадин седан - тренер?)))))
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fanatSD (донецк)
25.10.2024 в 09:04
хотеть не вредно
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Gudvin85 (Киев)
25.10.2024 в 08:37
От дурна баба, мелет языком без остановки
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