"Не хочу делать прогнозы, но...". Мудрик прокомментировал свое успешное выступление в Лиге конференций
Миша остался доволен
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Михаил Мудрик поделился эмоциями после крупной победы над "Панатинаикосом" (4:1) в третьем туре основного этапа Лиги конференций.
Напомним, в матче с греческим клубом украинский футболист записал на свой счёт один гол и две результативных передачи.
"Я доволен игрой, счетом и забитым голом. Глубина состава "Челси" действительно большая, и это плюс. Не хочу делать прогнозы, но "Челси" всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых принимает участие", - цитирует Мудрика пресс-служба УЕФА.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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Acsakal (Kharkiv)
25.10.2024 в 09:47
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