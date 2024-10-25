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"Не хочу делать прогнозы, но...". Мудрик прокомментировал свое успешное выступление в Лиге конференций

Наши за границей

Миша остался доволен

"Не хочу делать прогнозы, но...". Мудрик прокомментировал свое успешное выступление в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик поделился эмоциями после крупной победы над "Панатинаикосом" (4:1) в третьем туре основного этапа Лиги конференций.

Напомним, в матче с греческим клубом украинский футболист записал на свой счёт один гол и две результативных передачи.

"Я доволен игрой, счетом и забитым голом. Глубина состава "Челси" действительно большая, и это плюс. Не хочу делать прогнозы, но "Челси" всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых принимает участие", - цитирует Мудрика пресс-служба УЕФА.

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Панатинаикос (Афины) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Лига конференций
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
25.10.2024 в 09:47
Два лавочники Фелікс та Мудрик потопталися по грекам. З такою глибиною складу Челсі міг би одночасно грати і в 10 турнірах.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
25.10.2024 в 09:47
Два лавочники Фелікс та Мудрик потопталися по грекам. З такою глибиною складу Челсі міг би одночасно грати і в 10 турнірах.
Ответить
0
0

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