"Не хочу делать прогнозы, но...". Мудрик прокомментировал свое успешное выступление в Лиге конференций

Вингер "Челси" Михаил Мудрик поделился эмоциями после крупной победы над "Панатинаикосом" (4:1) в третьем туре основного этапа Лиги конференций.

Напомним, в матче с греческим клубом украинский футболист записал на свой счёт один гол и две результативных передачи.

"Я доволен игрой, счетом и забитым голом. Глубина состава "Челси" действительно большая, и это плюс. Не хочу делать прогнозы, но "Челси" всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых принимает участие", - цитирует Мудрика пресс-служба УЕФА.