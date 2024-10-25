Футболист, со скандалом покинувший Шахтер, забил гол в чемпионате Польши. Видео

Богдан Вьюнник забил гол в чемпионате Польши. Сейчас нападающий играет за гданьскую "Лехию".

В начале второго тайма Желизко, который находился в центре поля, выполнил пас на Мену, находившегося в штрафной. Колумбиец отдал пас на Вьюнника, он вбежал во вратарскую и отправил мяч в ворота "Пяста".

???????? Футболіст, який зі скандалом пішов з Шахтаря, забив гол в чемпіонаті Польщі pic.twitter.com/Ac2RuZCoKn — Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) October 25, 2024

Это третий гол украинского нападающего в Экстраклясе за 12 игр. Ранее нападающий забивал "Гурнику" и "Ягелонии". Также на его счету один ассист.

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