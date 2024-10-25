Футболист, со скандалом покинувший Шахтер, забил гол в чемпионате Польши. Видео
Зажигает в Экстраклясе
Фото: УАФ
Богдан Вьюнник забил гол в чемпионате Польши. Сейчас нападающий играет за гданьскую "Лехию".
В начале второго тайма Желизко, который находился в центре поля, выполнил пас на Мену, находившегося в штрафной. Колумбиец отдал пас на Вьюнника, он вбежал во вратарскую и отправил мяч в ворота "Пяста".
???????? Футболіст, який зі скандалом пішов з Шахтаря, забив гол в чемпіонаті Польщі pic.twitter.com/Ac2RuZCoKn— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) October 25, 2024
Это третий гол украинского нападающего в Экстраклясе за 12 игр. Ранее нападающий забивал "Гурнику" и "Ягелонии". Также на его счету один ассист.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В марте 2024 года Богдан Вьюнник присоединился к "Лехии" свободным агентом. До этого нападающий играл за донецкий "Шахтер". Украинский клуб
Популярное сейчас
- Полесье и Рух буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Экс-игрок Шахтера и сборной Украины получил должность в бразильском клубе
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 3