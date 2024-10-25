  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Футболист, со скандалом покинувший Шахтер, забил гол в чемпионате Польши
В тренде

Футболист, со скандалом покинувший Шахтер, забил гол в чемпионате Польши

Наши за границей
Обновлено

Зажигает в Экстраклясе

Футболист, со скандалом покинувший Шахтер, забил гол в чемпионате Польши

Фото: УАФ

Новина українською

Богдан Вьюнник забил гол в чемпионате Польши. Сейчас нападающий играет за гданьскую "Лехию".

В начале второго тайма Желизко, который находился в центре поля, выполнил пас на Мену, находившегося в штрафной. Колумбиец отдал пас на Вьюнника, он вбежал во вратарскую и отправил мяч в ворота "Пяста".

Это третий гол украинского нападающего в Экстраклясе за 12 игр. Ранее нападающий забивал "Гурнику" и "Ягелонии". Также на его счету один ассист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В марте 2024 года Богдан Вьюнник присоединился к "Лехии" свободным агентом. До этого нападающий играл за донецкий "Шахтер". Украинский клуб судился с игроком, потому что он в одностороннем порядке расторг контракт с "Шахтером" и присоединился к "Лехии".

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Астон Вилла – Борнмут. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 26.10.2024
yellow-arrow
С первым вратарём Луниным и вернувшимся в строй хавбеком. Реал огласил свою заявку на Эль-Класико
Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BuckarooBanzai
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости