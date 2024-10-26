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СМИ – о выступлении Мудрика в ЛК: Это его лучшая игра в футболке Челси

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Михаил помог синим одержать уверенную победу

СМИ – о выступлении Мудрика в ЛК: Это его лучшая игра в футболке Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская пресса отметила результативные действия украинца в игре против "Панатинаикоса".

Football London – 8.5/10

“Отдал точную передачу на открывшего счет Фелиша. Затем добавил к своей и без того сильной игре гол отличным ударом головой, удвоив преимущество "Челси" после перерыва. Действительно яркая игра на левом фланге".

Goal – 9/10

“Умная передача на Фелиша, нашедшего своего партнера по команде после забега. Забил хороший удар головой. Легко можно сказать, что это его лучшая игра в футболке "Челси".

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The top flight – 8/10

“Мудрик наконец-то продемонстрировал игру, достойную его потенциала, отдав разумную передачу на открывшего счет Фелиша и точно пробил головой, забив второй мяч “Челси”. Его скорость, креативность и способность принимать решения сделали его лучшим игроком вечера, и это было, без сомнения, его лучшее выступление в футболке "Челси".

The Sun – 9/10

“Партнеры по команде были разочарованы, когда Мудрик вышел один на один и пробил мимо ворот, но через несколько минут исправился, сделав отличную передачу на Фелиша. Затем превратился из ассистента в голеадора, почти кивнув головой, и улыбка говорила сама за себя. Блестящее выступление, лучший игрок на поле и одно из его лучших выступлений в составе "Челси".

Мудрик в этом сезоне сыграл 9 поединков за "Челси" во всех турнирах (1 гол, 4 ассиста).

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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