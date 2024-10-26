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Довбик в интервью YouTube-канала Серии А: Речь о том, что нужно быть более агрессивным

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Высказался о президенте УАФ

Довбик в интервью YouTube-канала Серии А: Речь о том, что нужно быть более агрессивным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ромы" и национальной сборной Украины Артем Довбик поделился своим мнением о президенте УАФ Андрее Шевченко:

"Конечно, все в Украине знают, кто такой Шевченко, потому что это лучший футболист в истории Украины. Он получал Золотой мяч. Он давал мне определенные советы, когда я был в национальной команде, и я начал ими пользоваться. Речь о том, что нужно быть более агрессивным, сильным и голодным в штрафной площадке".

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Напомним, Артем Довбик за "Рому" сыграл в 11 матчах во всех турнирах, отличившихся 5 голами и 1 результативной передачей.

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Источник:
serie a
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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