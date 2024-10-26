Довбик в интервью YouTube-канала Серии А: Речь о том, что нужно быть более агрессивным

Нападающий "Ромы" и национальной сборной Украины Артем Довбик поделился своим мнением о президенте УАФ Андрее Шевченко:

"Конечно, все в Украине знают, кто такой Шевченко, потому что это лучший футболист в истории Украины. Он получал Золотой мяч. Он давал мне определенные советы, когда я был в национальной команде, и я начал ими пользоваться. Речь о том, что нужно быть более агрессивным, сильным и голодным в штрафной площадке".