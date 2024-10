Мудрик: Если вы хотите добиться успеха, вам нужно упорно работать и быть терпеливыми

Фабрицио Романо опубликовал комментарий украинского вингера Михаила Мудрика о своем успешном выступлении в Лиге конференций.

Напомним, в матче с "Панатинаикосом" (4:1) в третьем туре основного этапа Лиги конференций Мудрик записал на свой счет один гол и две результативные передачи. Теперь в активе украинского игрока за этот сезон один гол и пять результативных передач в девяти матчах во всех официальных турнирах.

???????????? Mudryk: “Chelsea is a club that is always aiming for the biggest results and getting to the greatest places in many tournaments”.



“Talent ain’t enough. If you want to succeed you have to work hard and be patient”. pic.twitter.com/0bUWnqaBLO