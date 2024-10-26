Мудрик: Если вы хотите добиться успеха, вам нужно упорно работать и быть терпеливыми

Фабрицио Романо опубликовал комментарий украинского вингера Михаила Мудрика о своем успешном выступлении в Лиге конференций.

Напомним, в матче с "Панатинаикосом" (4:1) в третьем туре основного этапа Лиги конференций Мудрик записал на свой счет один гол и две результативные передачи. Теперь в активе украинского игрока за этот сезон один гол и пять результативных передач в девяти матчах во всех официальных турнирах.

"Челси – это клуб, который всегда нацелен на самый высокий результат и на лучшие места во многих турнирах. Талантов недостаточно. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно упорно работать и быть терпеливыми", – цитирует Мудрика Романо.

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