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Мареска: Потихоньку мы заставим Мудрика забивать больше голов и быть важным для нас

Наши за границей

Надеемся, Михаил наберет лучшую форму

Мареска: Потихоньку мы заставим Мудрика забивать больше голов и быть важным для нас

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал гол и 2 ассиста Михаила Мудрика в матче Лиги конференций с "Панатинаикосом" (4:1).

"Я очень рад. Не за себя, а за него. Мы, тренерский штаб, тратим очень-очень много времени на то, чтобы помочь игрокам. Не только Мише, но и всей команде. С самого начала мы работаем с Мишей и всеми вингерами, чтобы они забегали в штрафную на позицию, с которой забил Миша.

Он и раньше пытался попасть туда, а теперь у него начинает получаться. Именно там мы собираемся забивать голы. Это касается не только его, но и Джейдона Санчо, Нони Мадуэке, Педру Нету - все вингеры должны быть на позиции, потому что мяч прибудет туда.

Мы хотим самого лучшего для Миши. С первого дня мы стараемся помочь Мише. Возможно, он один из тех ребят, у которых процесс обучения идет медленнее, чем у других, но он улучшается. Я уверен, что потихоньку, потихоньку мы заставим Мишу забивать больше голов и быть важным для нас", - сказал Мареска.

После 3-х туров "Челси" возглавляет общую турнирную таблицу Лиги конференций. В АПЛ команда идет на 7-м месте.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
www.football.london
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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mr.Smith
26.10.2024 в 17:06
Миша-все хуцня давай сначала)
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Комментарии 2
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mr.Smith
26.10.2024 в 17:06
Миша-все хуцня давай сначала)
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0
0
Matachorros (Chicago)
26.10.2024 в 15:20
Вы потихоньку избавляйте от рашисткой шлендры для начала. А там посмотрим
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