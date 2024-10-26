Мареска: Потихоньку мы заставим Мудрика забивать больше голов и быть важным для нас

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал гол и 2 ассиста Михаила Мудрика в матче Лиги конференций с "Панатинаикосом" (4:1).

"Я очень рад. Не за себя, а за него. Мы, тренерский штаб, тратим очень-очень много времени на то, чтобы помочь игрокам. Не только Мише, но и всей команде. С самого начала мы работаем с Мишей и всеми вингерами, чтобы они забегали в штрафную на позицию, с которой забил Миша.

Он и раньше пытался попасть туда, а теперь у него начинает получаться. Именно там мы собираемся забивать голы. Это касается не только его, но и Джейдона Санчо, Нони Мадуэке, Педру Нету - все вингеры должны быть на позиции, потому что мяч прибудет туда.

Мы хотим самого лучшего для Миши. С первого дня мы стараемся помочь Мише. Возможно, он один из тех ребят, у которых процесс обучения идет медленнее, чем у других, но он улучшается. Я уверен, что потихоньку, потихоньку мы заставим Мишу забивать больше голов и быть важным для нас", - сказал Мареска.