Эвертон сыграет против лондонского клуба. Известно, выйдет ли Миколенко в старте
"Ириски" не пропускают уже два матча
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" и "Фулхэм" сыграют в поединке девятого тура АПЛ. Украинец Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе "ирисок".
Your Toffees to face Fulham! ????⚪️#EVEFUL pic.twitter.com/nN4cHQP93p— Everton (@Everton) October 26, 2024
Второй раз подряд он выйдет на поле после травмы. В прошлом туре "Эвертон" в гостях обыграл "Ипсвич" 2:0, а Миколенко провел во встрече 90 минут.
Перед этим поединком “Эвертон” занимает 16 место в АПЛ, а “Фулхэм” идет 10.
Матч стартует в 19:30.
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