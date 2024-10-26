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Эвертон сыграет против лондонского клуба. Известно, выйдет ли Миколенко в старте

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"Ириски" не пропускают уже два матча

Эвертон сыграет против лондонского клуба. Известно, выйдет ли Миколенко в старте

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" и "Фулхэм" сыграют в поединке девятого тура АПЛ. Украинец Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе "ирисок".

Второй раз подряд он выйдет на поле после травмы. В прошлом туре "Эвертон" в гостях обыграл "Ипсвич" 2:0, а Миколенко провел во встрече 90 минут.

Перед этим поединком “Эвертон” занимает 16 место в АПЛ, а “Фулхэм” идет 10.

Матч стартует в 19:30.

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Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) Виталий Миколенко
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