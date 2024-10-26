Борнмут спасается в концовке встречи. Старания Забарного были не зря. Оценки защитника за матч
Гостям удалось набрать зачетный пункт
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура "вишни" приехали в гости к "Астон Вилле" (1:1). Для Ильи Забарного этот матч стал 56-м в футболке команды и девятым в текущем сезоне. Игрок сборной в очередной раз вышел в старте коллектива с одноименного курорта.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия украинца на 6,7 и 7,0 баллов соответственно. Защитник трижды выносил мяч и столько же раз делал перехват, заблокировал два удара, выиграл две дуэли за позицию и один эпизод борьбы в воздухе. Также Илья сделал 46 касаний и отдал 85% точных передач.
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"Борнмут" набирает 12 очков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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