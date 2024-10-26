  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Русин третий раз подряд провел матч Сандерленда в запасе
В тренде

Русин третий раз подряд провел матч Сандерленда в запасе

Наши за границей

Его команда снова победила

Русин третий раз подряд провел матч Сандерленда в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Сандерленд” дома встречался с “Оксфорд Юнайтед” в 12 туре Чемпионшипа. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "черных кошек".

На скамейке для запасных хозяев остался нападающий Назарий Русин. Он в третий раз подряд не вышел на поле в составе своей команды.

В общей сложности на его счету шесть появлений в старте в рамках чемпионата. Все – из скамейки для запасных.

Одним из голов сегодня отличился нападающий Исидор, который находится сейчас в аренде из российского "Зенита". Он уже забил три гола в текущем чемпионате.

"Сандерленд" идет на первом месте Чемпионшипа. Отрыв от второго "Бернли" составляет пять очков.

По теме
yellow-arrow
Лунин – в основе Реала, это четвертое Эль Класико для Андрея. Известен стартовый состав сливочных
yellow-arrow
Обошел легендарного защитника. Миколенко вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев
yellow-arrow
Борнмут спасается в концовке встречи. Старания Забарного были не зря. Оценки защитника за матч
Сандерленд Оксфорд Юнайтед Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости