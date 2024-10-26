Русин третий раз подряд провел матч Сандерленда в запасе
Его команда снова победила
Getty Images/Global Images Ukraine
“Сандерленд” дома встречался с “Оксфорд Юнайтед” в 12 туре Чемпионшипа. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "черных кошек".
На скамейке для запасных хозяев остался нападающий Назарий Русин. Он в третий раз подряд не вышел на поле в составе своей команды.
В общей сложности на его счету шесть появлений в старте в рамках чемпионата. Все – из скамейки для запасных.
Одним из голов сегодня отличился нападающий Исидор, который находится сейчас в аренде из российского "Зенита". Он уже забил три гола в текущем чемпионате.
"Сандерленд" идет на первом месте Чемпионшипа. Отрыв от второго "Бернли" составляет пять очков.
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