Русин третий раз подряд провел матч Сандерленда в запасе

“Сандерленд” дома встречался с “Оксфорд Юнайтед” в 12 туре Чемпионшипа. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "черных кошек".

На скамейке для запасных хозяев остался нападающий Назарий Русин. Он в третий раз подряд не вышел на поле в составе своей команды.

В общей сложности на его счету шесть появлений в старте в рамках чемпионата. Все – из скамейки для запасных.

Одним из голов сегодня отличился нападающий Исидор, который находится сейчас в аренде из российского "Зенита". Он уже забил три гола в текущем чемпионате.

"Сандерленд" идет на первом месте Чемпионшипа. Отрыв от второго "Бернли" составляет пять очков.